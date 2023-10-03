Rize'de silah imalatı ve kaçak silah satışı operasyonu

Rize'de yapılan operasyonda, silah imal edilen ve kaçak silah satışı yapılan yayla evlerine baskın düzenlendi. Operasyonda 20 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca Fındıklı ilçesinde uyuşturucu madde üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir eve baskın yapıldı ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah imal edilen ve kaçak silah satışı yapılan yayla evlerine operasyon düzenledi. Ekiplerin 4 yayla evi ile 1 araçta yaptıkları aramada; 20 ruhsatsız tabanca, şarjör, 3 cep telefonu, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 4 telsiz ele geçirildi.

Fındıklı ilçesinde de uyuşturucu madde üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi sonra harekete geçen jandarma, tespit ettikleri bir eve baskın gerçekleştirdi. Operasyonda 2 av tüfeği, 5 gram esrar, 5 sentetik uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi bulundu. 2 şüpheli gözaltına alınırken, baskın anları kameraya yansıdı.