Reyhanlı'da İsrail Protestosu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırındaki Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınlarında toplanan vatandaşlar, İsrail'i protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan'ın çağrısı üzerine 81 ilden harekete geçen teşkilat üyeleri ve vatandaşlar, Filistin'e saldıran İsrail'i kınadı. Gümrük kapısı yakınlarında kurulan barikatın önünde slogan atan grup dağıldı. AGD konvoyunda bulunan 2 araç trafik kazasına karıştı ancak yaralanan olmadı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırındaki Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınlarında toplanan çok sayıda vatandaş, İsrail'i protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turhan'ın çağrısı üzerine 81 ilden harekete geçen teşkilat üyeleri ve vatandaşlar, Suriye sınırındaki Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınlarında bir araya gelerek, Filistin'e saldıran İsrail'i protesto etti. Gümrük kapısı yakınlarında kurulan barikatın önünde slogan atan grup bir süre sonra dağıldı. Trabzon'dan Hatay'a hareket eden AGD konvoyunda bulunan 2 araç da maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan olmadı.