Resmen yürürlükte! Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart 2026'da sona erecek olması sebebiyle, Genel Kurul seçimlerinde İrfan Fidan Başkanvekili olarak seçilmişti.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

İRFAN FİDAN KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Ankara adli yargı hakim adayı olarak göreve başlayan İrfan Fidan, sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı.

2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020 tarihine kadar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürüten Fidan, 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, AKP^li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

