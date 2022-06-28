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Reşat Erdoğan, ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Reşat Erdoğan, ziyaretlerine devam ediyor

Malatya'da geçtiğimiz günlerde taksi duraklarındaki esnafları ziyaret eden Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, son olarak berber ve kuaför esnaflarını da ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları hakkında istişarelerde bulundu.

Malatya'da geçtiğimiz günlerde taksi duraklarındaki esnafları ziyaret eden Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, son olarak berber ve kuaför esnaflarını da ziyaret ederek sorun ve sıkıntıları hakkında istişarelerde bulundu.

Kentte hayırseverliği ile bilinen Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İşadamı Reşat Erdoğan, kentteki berber ve kuaförleri ziyaret ederek bir süre görüştü. Esnaf ile bir araya gelen Erdoğan, ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin küçük esnaflar olduğunu belirterek, "Toplumun her kesimi ile bir araya geliyor, sohbet edip dertleşiyoruz. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Önemli olan böylesi dönemlerde bir birimize destek olmak. " dedi.

Berberlerde, Reşat Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, " Reşat bey, Malatya için çok önemli hizmetler yapıyor. Bizleri ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduk. Yaptığı yardımları biliyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz " şeklinde konuştular.

Öte yandan Hekimhan Belediyesi Girmana Spor Yöneticileri, Reşat Erdoğan'ı vakıf binasında ziyaret ederek, futbol kulübünün formasını hediye ettiler. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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