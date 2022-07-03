Reşat Erdoğan, Alişar Köyünü ziyaret etti

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Battalgazi İlçesine bağlı Alişar Köyünü ziyaret ederek, köy sakinleriyle sohbet etti.

Davet üzerine köye giden Reşat Erdoğan, yaşanan ekonomik sıkıntılardan daha az etkilenmek için birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, " Bu kriz bir yerde çözülecek. O güne kadar sabırlı olmamız ve dayanışma içinde hareket etmemiz lazım. Ben insanlarımızın sağduyusuna inanıyor ve güveniyorum. Davetinizden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Bu yıl kayısılarını zirai dondan ötürü kaybettiklerini ifade eden köy halkı ise, "Bu yıl fiyatlar iyi ama kayısımız yok. Umutlarımız gelecek yıla kaldı" şeklinde konuştular.

Reşat Erdoğan'a yaptığı yardım ve katkılardan dolayı teşekkür eden vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Yollarının bozuk olmasından da şikayet eden vatandaşlar, " Yollarımız Özal döneminde yapılmıştı. Hala öyle duruyor. Yollarımızın yapılmasını bekliyoruz" temennisinde bulundular.

Berber ziyaretleri de devam ediyor

Öte yandan ekonomik sıkıntıdan en çok etkilenen berberleri ziyaret eden Reşat Erdoğan, pandemi sonrası yaşanan yüksek enflasyondan en çok küçük esnafın etkilendiğini, hükümetin bu çerçevede yeni bir takım önlemler alması gerektiğini söyledi.

Esnafların faizsiz kredi beklentisi içinde olduklarını da ifade eden Erdoğan, " Esnaflarımız toplumumuzun bel direğidir. Onları rahatlatacak bir takım önlemlerin kısa zamanda hayata geçirilmesi lazım. Esnaflarımızın sabit giderlerinde büyük artışlar yaşanırken gelirlerinde azalma var. Bu nedenle sıkıntılı süreci atlatmaları için faizsiz kredi talep ediyorlar. Bu taleplere hükümetin kayıtsız kalmayacaktır diye düşünüyorum " diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Politika