Recep Soytürk, Tekirdağ Valiliği'ne atandı

KİLİS Valiliği'nden Tekirdağ Valiliği'ne atanan Recep Soytürk, kente gelerek göreve başladı. Soytürk, "Yönetim olarak bireysel çalışmayı sevmem, ekip çalışmasını severim. Hep beraber inşallah el birliğiyle bugüne kadar yapılmışların üzerine ne koyabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kilis'ten Tekirdağ Valiliği'ne atanan Recep Soytürk için valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. Soytürk'ü, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Milletvekili Türkan Yontar, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kurum müdürleri karşıladı. Tekirdağ'i bildiğini belirten Vali Soytürk, "Bugün itibarıyla sanayi şehri, tarım şehri, turizm şehri Tekirdağ'da göreve başladım. Memleketim olan Sakarya'ya yakın olan bir kente Tekirdağ'da göreve başlamaktan mutluluk duyuyorum. Ağabeyimin Marmaraereğlisi ilçesinde yazlığı olmasından dolayı burasını biliyorum, zaman zaman buraya gelip giderim. Buranın sanayideki rolünü, tarımdaki rolünü biliyorum. Eğitim ilgi duyduğum bir alan eğitimde eksik, aksak varsa hep beraber, tüm paydaşlarımızla birlikte el ele vererek eğitim ile ilgili elimizden gelen gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın. Yönetim olarak bireysel çalışmayı sevmem, ekip çalışmasını severim. Hep beraber inşallah el birliğiyle bugüne kadar yapılmışların üzerine ne koyabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.