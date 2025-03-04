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Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla araması, dikkatleri bu yöne çevirdi. Bu gelişme sonrasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, önemli bir paylaşımda bulunarak 9 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın tahliye edileceğini iddia etti.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı "silah bırakma" çağrısı ile başlayan yeni sürecin ilk adımını atan Bahçeli'nin tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesi yeni bir siyasi süreç başlattı.

BAHÇELİ, DEMİRTAŞ'I ARAMIŞTI

Demirtaş, geçen gün yaptığı açıklamada sürece destek verdiğini belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmişti. Bahçeli bunun üzerine eşinin ameliyatı için özel izinle hastanede olan Demirtaş'ı Sırrı Süreyya Önder'in telefonundan aramıştı. Bahçeli'nin de öncelikle Başak Demirtaş için geçmiş olsun dileklerini ilettiği, ardından başlatılan sürece katkılarından ve son olarak yaptığı açıklamadan dolayı Demirtaş'a teşekkür ettiği öğrenildi.

SÜRECİN BAŞINDA "DEMİRTAŞ'IN EDİRNE DÖNEMİ SONA ERMELİDİR" DEMİŞTİ

Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, 1 Mart'ta yaptığı paylaşımda ise, "Bu hafta içi Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir. Demirtaş'ın Edirne dönemi sona ermelidir. Kendisi 8.5 senedir hapiste olduğu halde barış için bu olgunluğu ve bilgeliği gösterebilecek muhalif Türk siyasetçi yok bu ülkede. Demirtaş, Kürt olduğu için bu kadar bilge bir insan…"

"VALİZLERİNİ TOPLA SELAHATTİN KARDEŞİM"

Kütahyalı son paylaşımında sözlerini daha ileriye taşıyarak, "Valizlerini topla be Selahattin kardeşim… Biricik aşkın, sevgilin, eşin Başak Hanım'a kavuşmana ramak kaldı… 2009 senesinde seninle Batman'da tanıştığımız ve birlikte kurdele keserek Aram Tigran Parkı'nı açtığımız gün kadar gepegenç ruhunla siyaset yolculuğuna devam edeceksin" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıTalha Saydam:

Hani hukuk bağımsızdı? Yalancılar sizi...

Yorum Beğen196
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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

haydi oradan muz cumhuriyeti mi burası

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme86
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Haber YorumlarıAli:

Yakında hem Seloyu hem Apoyu el ele gezerken görmemiz an meselesi :))))

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıCece Cece:

yaparsa chp yapar demişlerdi :)

Yorum Beğen173
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıemin urhan:

Artık bu devlet kuracaz tiyatrosu bitecekse gerçekten türk Kürt tek bir millet Türkiye halkı olacaksa bu akan kan duracaksa herşey yapılmalı...bu kan sevici kafatascıların fikirleri önemsenmemeli herşey yapılmalı

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme85
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Haber YorumlarıH G:

Muz cumhuriyeti mi diye sormuş, burada biri yorumlarda.Bende sana soruyorum? Sağlıklı, adil, hakkaniyetli bir ülke mi var? Teröristbaşını bile serbest bırakırlar ki selo ya gelene kadar...

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıErkan:

Bence hatasız kul olmaz madem böyle bir bahar havası var tarihte kimler affedilmedi ki. Düşmez kalkmaz bir Allahtır insanlara bir şans daha verilsin bir af ilan edilsin zaten o zindana düşen kendi iç muhasebesini yapmıştır. Bir anlık hata ile cahil aklı ile kandırılarak oralara düşmüş nice insanlar var. Memleketimizin kutuplaşmaya değil barış içinde gerçekten yaşamaya ihtiyacı var bunu yaparsanız kazanan Devletimiz Milletimiz olacaktır. En azından kısmi af tüm suçları kapsasın.

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Yüksek yargı organı başkanımızın lan sen hayırdır ?

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Vayy ber ne günlerdi o günler,,,

Yorum Beğen57
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Osman kavala’yı filan da bırakın oldu olacak…

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme7
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