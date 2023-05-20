PYD terör örgütünün elebaşı Salih Müslim'den 2. tur çağrısı: İntikamımızı alalım

PKK'nın uzantısı olan PYD terör örgütünün ele başı olan Salih Müslim, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuna ilişkin konuştu. Sandığı fırsat olarak değerlendiren terörist başı, "İlk defa böyle bir fırsat geliyor. Eğer gerçekten sandıkta yenebilirsek, bütün bunların intikamını bir kişiden almış oluruz." dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının hiçbiri yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikilisinden en fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı olacak.

TERÖRİST BAŞINDAN 2. TUR ÇAĞRISI

2. tur seçimlerine sayılı günler kala PKK'nın uzantısı olan PYD terör örgütünün ele başı olan Salih Müslim'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Terörist başı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan intikam almak için sandığı fırsat olarak değerlendirdi.

"İNTİKAMIMIZI ALMIŞ OLURUZ"

Müslim, "2016'dan beri Türk ordusu hep sahadadır. Afrin'de şurada burada her yerde yaptıklarını görüyoruz. Biz DEAŞ'ı püskürtebildik, en azından durdurabildik. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu fırsat sandıktır. İlk defa böyle bir fırsat geliyor. Tarihte diktatörler seçimle gitmemiştir. Bir nokta vardır. Eğer gerçekten bunu sandıkta yenebilirsek, ne orada sürüklenen insanları görürüz ne de bu yakmaları görürüz. Bütün bunların intikamını bir kişiden almış oluruz." ifadelerini kullandı.

"28 MAYIS KILIÇDAROĞLU'NUN UMUTLARININ TÜKENDİĞİ GÜN OLACAK"

Müslim'in sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. 2. turda seçimi kazanacaklarını belirten Dağ, "28 Mayıs, PYD terör örgütünün ve 'Askerlerimizi Suriye'den çekeceğiz.' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun umutlarının tükendiği gün olacak. 28 Mayıs'ta sandığa Türkiye'nin kazanımlarını garanti altına almaya ve sınırlarımızda gösterilen iradenin korunması için gideceğiz" açıklamasını yaptı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023