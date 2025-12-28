Rusya: "Rusya ve ABD başkanları, geçici ateşkes seçeneğinin sadece çatışmanın uzamasına yol açacağı konusunda benzer görüşe sahip"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, "Rusya ve ABD başkanları, geçici ateşkes seçeneğinin sadece çatışmanın uzamasına yol açacağı konusunda benzer görüşe sahip" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Uşakov, görüşmenin Trump tarafından talep edildiğini belirterek, görüşmenin 1 saat 15 dakika sürdüğünü aktardı.

Liderlerin görüşmede birbirlerinin Noel bayramını ve yeni yılını tebrik ettiklerini aktaran Uşakov, "Görüşme de aynı dostane, iyi niyetli ve iş odaklı bir nitelikteydi. Ukrayna'daki çatışmasının barışçıl ve uzun vadeli bir çözüme kavuşturulması konusundaki karşılıklı ilgi not alındı" dedi.

Trump'ın Rusya'nın bir anlaşmaya varılması konusundaki gerçekçi değerlendirmelerini dikkatle dinlediğini ifade eden Uşakov, "Önemli olan, Rusya ve ABD başkanlarının, Ukraynalılar ve Avrupalılar tarafından referandum hazırlıkları veya başka bahanelerle önerilen geçici ateşkes seçeneğinin sadece çatışmanın uzamasına yol açacağı ve savaşın yeniden başlamasına neden olacağı konusunda genel olarak benzer görüşlere sahip olmalarıdır" dedi.

"Donbass'ı ilgilendiren bu kararı, Ukrayna rejiminin tereddüt etmeden alması mantıklı olacaktır"

Çatışmaların kesin olarak sona ermesi için öncelikle Ukrayna'nın Rusya-ABD kanalı üzerinden yürütülen çalışmalara uygun, cesur ve sorumlu bir siyasi karar alması gerektiğini vurgulayan Uşakov, "Cephelerdeki mevcut durum dikkate alındığında Donbass'ı ilgilendiren bu kararı, Ukrayna rejiminin tereddüt etmeden alması mantıklı olacaktır" dedi.

Trump'ın savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi konusunda ısrarcı olduğunu ifade eden Uşakov, Trump'ın Ukrayna krizinin kendisi için en zorlu kriz olduğunu kabul ettiğini belirterek, "Trump, Rusya'nın siyasi ve diplomatik bir çözüme olan bağlılığına bir kez daha ikna olduğunu söyledi. Zelenskiy ile bugünkü görüşmeyi de bu doğrultuda yapmayı planladığını belirtti" dedi.

Ukrayna konusunda kurulacak iki özel çalışma grubuna ilişkin bazı kararların gelecek yılın başında alınacağını aktaran Uşakov, gruplardan birinin çeşitli güvenlik konularını diğerinin ise ekonomik konuları ele alacağını belirtti.

Uşakov, ayrıca liderlerin, Zelenkiy ile Trump arasındaki görüşmenin ardından en kısa sürede yeniden telefonla görüşme konusunda anlaştıklarını açıkladı. - MOSKOVA