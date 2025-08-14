Putin ve Trump Arasındaki Görüşme Öncesi Açıklama

Putin ve Trump Arasındaki Görüşme Öncesi Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Trump'ın Alaska'da yapacakları görüşme sonrası belge yayınlanmayacağını açıkladı. Gündemdaki ana konunun Ukrayna olduğunu belirten Peskov, ikili temasların formatında hükûmetin görüşlerini dikkate almak için zamanlama gerektiğini vurguladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yarın Alaska'da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini bildirdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde açıklama yaptı. Putin ve Trump görüşmesinin hazırlıklarının kısa sürede tamamlandığını kaydeden Peskov, görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna olacağını sözlerine ekleyerek, "Konu çok karmaşık ve çok yönlü. Şu anda Ukrayna sorunu Rusya ve ABD arasında ele alınan bir konu ve Kiev'in görüşü gelecekte dikkate alınabilir ancak ikili temaslar formatında değil" dedi.

Putin ve Trump arasında yarın Alaska'da yapılacak görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini sözlerine ekleyen Peskov, "Ancak ortak bir basın toplantısı öngörüldüğü için Trump anlaşma ve mutabakatların kapsamını özetleyecektir. Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmeye çalışmak yanlış olur. Konuşmanın nasıl gideceğini görelim" diye konuştu.

"Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor" diyen Peskov, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya ziyareti ve Putin ile görüşmesinin "yapıcı" olduğunu hatırlattı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak

Murat Kapki'nin ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor

Balıkesir beşik gibi! Saniyeler içinde peş peşe depremler
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 'Sigarasız şehir olacak' dediği ilimiz

İşte Bakan Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı

Rozetleri Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.