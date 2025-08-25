Putin ve Pezeşkiyan, Nükleer Program ve Kafkasya Gelişmelerini Görüştü

Putin ve Pezeşkiyan, Nükleer Program ve Kafkasya Gelişmelerini Görüştü
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme sırasında Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Alaska'da düzenlenen Rusya-ABD zirvesinin başlıca sonuçları hakkında bilgi verdi. Mesud Pezeşkiyan, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik diplomatik çabaları desteklediğini ifade etti. Liderlerin özellikle enerji ve ulaşım sektörlerinde olmak üzere iki ülke arasındaki bazı acil ikili meseleleri ele aldığı belirtilen açıklamada, "İran'ın nükleer programı etrafındaki durumun yanı sıra Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmeler de görüşüldü. Vladimir Putin ve Mesud Pezeşkiyan, Rusya ile İran arasındaki iş birliğini çeşitli alanlarda daha da güçlendirme konusundaki isteklerini teyit etti. İki lider Çin'de düzenlenecek olan bir sonraki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde ikili bir görüşme yapma konusunda anlaştılar" denildi. - MOSKOVA

