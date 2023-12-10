Üye Girişi
Haberler

Putin ve Netanyahu Gazze'deki durumu görüştü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı ve Putin, İsrail'e yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun görüşmede Putin'e Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer mecralarda Rusya'nın İsrail'e karşı olan tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki son durumu ele aldı. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki kritik durum, özellikle de Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ele alındı" ifadeleri kullanılarak, Putin'in Netanyahu'ya Rusya'nın sivillerin acılarını hafifletmek ve çatışmayı durdurmak için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu aktardığı belirtildi.
Açıklamada, "Ayrıca taraflar, Rus vatandaşlarının ve ailelerinin tahliyesinin yanı sıra Gazze'de tutulan İsraillilerin serbest bırakılması konusunda daha fazla işbirliğine karşılıklı ilgi duyduklarını ifade ettiler. Vladimir Putin ve Binyamin Netanyahu temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı" denildi.
İsrail Rusya'nın BM ve diğer mecralarda kendisine karşı olan tutumundan rahatsız
İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Netanyahu, görüşmede, Putin'e Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer mecralarda Rusya'nın İsrail'e karşı olan tutumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği belirtilerek, "Başbakan Netanyahu Rusya ve İran arasındaki tehlikeli işbirliğini sert bir dille eleştirdi" denildi.
Görüşmede, Netanyahu'nun İsrail'in tüm esirleri serbest bırakmak için diplomatik ve askeri tüm araçları kullanacağını ifade ettiği aktarılan açıklamada, "Başbakan ayrıca Rusya'dan esirlerin ziyaret edilmesi ve ilaçlarının ulaştırılması konusunda Kızılhaç'a baskı yapmasını talep etti" denildi.
Rusya Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına destek vermişti
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 8 Aralık'ta yapılan oylamada Rusya, Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına destek vermişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Putin İsrail Rusya Gazze Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title