Putin, Ukrayna ile Kalıcı Barış İçin Açık

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile "kalıcı bir barış" anlaşmasına açık olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD basınına Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Rusay'nın St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçüncü kez bir araya gelen Witkoff, Putin'in Ukrayna ile "kalıcı bir barış" anlaşmasına açık olduğunu belirtti. Witkoff, "Putin'in talebi, burada kalıcı bir barış sağlamak. Yani ateşkesin ötesinde, bu konuda bir yanıt aldık. Bu noktaya gelmemiz zaman aldı" dedi.

Gündemde olan barış planının Rus güçlerinin işgali altındaki Ukrayna bölgelerini ifade eden "beş bölgeyi" de kapsadığını söyleyen Witkoff, ancak Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliği başvurusundan vazgeçmesi talebinin de masada olduğunu ekledi. Witkoff, iki ülke arasındaki gerçek sorunlardan kaynaklanan karmaşık bir durumum var olduğunu ifade ederek, "Sanırım tüm dünya için çok ama çok önemli bir şeyin eşiğinde olabiliriz" dedi.

ABD ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerinde görüşmelerin bir parçası olduğunu belirten Witkoff, "Bölgeye gerçek istikrarı getireceğine inandığım bazı ticari fırsatlar aracılığıyla Rusya-ABD ilişkisini yeniden şekillendirme imkanı olduğuna inanıyorum" dedi. - WASHINGTON