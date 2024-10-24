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Putin: "Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin yeni bir teklifle kendilerine ulaştığını belirterek, "Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin yeni bir teklifle kendilerine ulaştığını belirterek, "Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti" dedi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin yeni bir teklifle kendilerine ulaştığını belirtti.

Putin, "Geçenlerde yine Türk tarafı, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı New York'tan aradı ve müzakerelerde dikkate alınması istenen yeni teklifler olduğunu söyledi. Türkiye, Karadeniz'deki durumla ilgili olarak da bir girişimde bulundu. Güvenli seyrüseferin sağlanması, nükleer enerji tesislerinin güvenliğiyle ilgili bazı düzenlemeler ve anlaşmalar yapılması hakkında. Anlaşmaya vardık ve ardından Kiev rejiminin başı, 'Müzakere yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Kiev tarafının tutumunu Türk tarafı ile de ele aldıklarını ekleyen Putin, "Biz de Türk dostlarımıza şunu söyledik. Biz kabul ediyoruz ancak bir gün sonra iptal edildiğini duyuyoruz" dedi. - KAZAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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