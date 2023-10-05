Putin: Rusya'nın varlığı tehlikeye girerse nükleer silahları kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi halinde nükleer silahları kullanacaklarını belirtti. Putin, Soçi'de düzenlenen bir toplantıda gündemdeki konulara ilişkin soruları cevapladı. Karabağ'daki gelişmelerle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Putin, Rusya'nın Ermenistan'a uzlaşma tekliflerinin dikkate alınmadığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devletinin varlığının tehlikeye girmesi halinde nükleer silahları kullanacaklarını belirterek, "Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum." dedi.

Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

Karabağ'daki gelişmelerle ilgili Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in " Rusya'nın Ermeni halkına ihanet ettiği" yönündeki sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Putin, bir halk deyişi kullanarak, AB'nin yaptığı bir şey için başkalarını suçlamaması gerektiğine dikkat çekti.

Rusya'nın pek çok defa Ermenistan'a Karabağ çevresindeki 5 bölgeyi Bakü'ye iade etme ve Ermenistan ile Karabağ arasındaki bağlantıyı koruma konusunda uzlaşma teklifinde bulunduğunu vurgulayan Putin, bunun dikkate alınmadığının altını çizdi.

Putin, Moskova'nın Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması aracılığıyla Laçin koridorunun ve bölgedeki Ermenilerin güvenliğini garanti altına almaya hazır olduğunu ancak Erivan'ın savaşmayı istediğini anımsattı.

"Karabağ resmen Azerbaycan'ın"

Erivan'ın Avrupa'da Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu kendisinin kabul ettiğini hatırlatan Putin, kendisinin de bunu basından öğrendiğini söyledi.

Putin, "Karabağ resmen Azerbaycan'ın parçası oldu. Modern Ermeni devletinin tutumu budur. Biz ne yapabiliriz ki?" diye konuştu.

Karabağ'da bugün bulunan Rus Barış Gücü'nün durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Putin, bu güçlerin yazılı olarak düzenlenmiş herhangi bir statüsü bulunmadığını ve her şeyin Kasım 2020'deki üçlü bildirgeye bağlı olduğunu belirtti.

Putin, "Barış güçlerinin hakları tek bir şeyden ibaretti. Ateşkese uyulup uyulmadığını denetlemek. Başka hiçbir hakları yoktu." dedi.

Rus lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Barış Gücü'nün halihazırdaki statüsü için Moskova ile ikili görüşmek istediğini, Erivan'ın da bu hususun Bakü tarafıyla görüşülmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

"Rusya, iki nedenle nükleer silah kullanır"

Rusya'nın nükleer silah kullanma durumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Putin, "Rusya'nın askeri doktrininde, Rusya'nın nükleer silah kullanmasının olası 2 nedeni var. Birincisi; nükleer silahların bize karşı kullanılması, yani buna cevap olarak sözde bir karşı saldırıda kullanılmasıdır." ifadesini kullandı.

Bu silahların kullanılacak olmasının ikinci nedeninin; "Rus devletinin varlığına yönelik tehdit" olduğunu belirten Putin, "Rusya'ya karşı konvansiyonel silahlar kullanılsa bile Rusya'nın bir devlet olarak varlığı tehlikeye girer." değerlendirmesinde bulundu.

Rus askeri doktrininde, nükleer silahlarla ilgili bir değişiklik yapmaya gerek olmadığının altını çizen Putin, bugün Rus devletinin varlığını tehdit edecek bir durumun olmadığına dikkati çekti.

Putin, "Aklı başında ve hafızası yerinde olan hiç kimsenin Rusya'ya karşı nükleer silah kullanmayı düşüneceğini zannetmiyorum." dedi.