Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da gerçekleştirilen Rusya Federal İstihbarat Servisi toplantısında, "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatarak saldırmaya çalışıyor" dedi.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmaya çalışıldığını açıkladı.
  • Putin, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz tedarikinin sağlandığı boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarıda bulundu.
  • Putin, Rus petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılara değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen FSB toplantısında Türkiye'ye giden doğalgaz boru hatlarının güvenliği ile ilgili endişelerini dile getirerek, bazı kişilerin bu hatları patlatmaya çalıştığını belirtti.

PUTİN'DEN ENDİŞELENDİREN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısına katıldı. Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunurken savaşın başladığı tarihten bu yana Rus petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılara değindi.

"TÜRKAKIM BORU HATLARINI PATLATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Rusya Devlet Başkanı, bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna işaret ederek, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz tedarikinin sağlandığı TürkAkım ve Mavi Akım gaz boru hatlarının güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu. Putin, "Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama üzerinden Ukrayna'yı ve Ukrayna'ya destek veren diğer ülkeleri müzakere sürecini baltalamakla suçlayan Putin, "Bir türlü sakinleşmediler. Diplomatik çözüm içeren bu barış sürecini nasıl yok edeceklerini bilmiyorlar. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Hasımlarının Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için çabalarını sürdürdüğünü savunan Putin, "En üst noktaya kadar bunu zorlayacaklar ama başaramayacaklar" dedi.

Putin ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı ve savunma sanayii personelinin güvenliğinin arttırılması ile Rus sınırlarının korunmasına yönelik talimat verdiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

