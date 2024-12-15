Prof. Dr. Fikret Birdişli: Türkiye'yi Esad döneminden daha zorlu süreç bekliyor

Prof. Dr. Birdişli, Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki mevcut durumu ve bölgedeki hızlı değişim süreci hakkında konuşurken, "Türkiye'yi belki Esad döneminden daha zorlu koşullar bekliyor. Suriyeliler, geldiklerinde işçi konumundaydı, ancak şimdi birçok sektörde işveren konumuna geldiler," dedi.

"SURİYELİLER HEMEN ÜLKELERİNE DÖNMEZ"

Mültecilerin ülkelerine dönüş sürecine dair de önemli tespitlerde bulunan Birdişli, "Tüm Suriyeliler hemen tasını tarağını toplayıp ülkelerine dönmez. Bunun hem sosyal hem ekonomik nedenleri var. Ancak, bölgedeki hızlı değişim sürecini kimse öngöremedi," ifadelerini kullandı.