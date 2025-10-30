Haberler

Polonya MiG-29 Uçakları Rus Keşif Uçağını Engelledi

Güncelleme:
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, iki kez Baltık Denizi üzerinde Rus İL-20 keşif uçağını engelleyen MiG-29 savaş uçaklarının başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Rus uçağının Polonya havasını ihlal etmediği belirtilirken, Kosiniak-Kamysz, Polonya için doğudan gelen tehdidin önemine vurgu yaptı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonya MiG-29 savaş uçaklarının sabah saatlerinde Baltık Denizi üzerinde keşif uçuşu yapan Rus İL-20 uçağını engellediğini, bunun bu hafta yaşanan ikinci olay olduğunu duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz düzenlediği basın toplantısında Polonya Hava Kuvvetleri'ne bağlı MiG-29 savaş uçaklarının yerel saatle 08.49'da Baltık Denizinde keşif uçuşu yapan Rusya ordusuna ait İL-20 savaş uçağını engellediğini ifade etti. Rus uçağının Polonya havasını ihlal etmediğini belirten Kosiniak-Kamysz, bu durumun "bu hafta yaşanan ikinci olay" olduğunu aktardı. Polonya için tehdidin ülkenin doğusundan, Rusya'dan geldiğini ifade eden Kosiniak-Kamysz, "Bugün her kim Almanya karşıtı, Ukrayna karşıtı bir söylem yürütüyor, bu tür duyguları körüklüyorsa Polonya devletinin çıkarlarına aykırı hareket ediyor demektir" şeklinde konuştu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı dün yaptığı açıklamada, Polonya Hava Kuvvetlerine ait iki adet MiG-29 savaş uçağının 28 Ekim Salı günü Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında uçuş planı sunmaksızın transponderi (iletişim cihazı) kapalı şekilde uçan İL-20 keşif uçağını engellediğini duyurmuştu.

NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler, geçtiğimiz ay Rus askeri jetlerinin Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya hava sahasını ihlal etmesinden bu yana yüksek alarma geçmiş durumda. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
