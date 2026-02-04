Polonya, Epstein belgelerinde Polonya ve Rus istihbaratı bağlantılarının soruşturulması için ekip kuruyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Epstein ile Rus istihbaratı arasındaki muhtemel bağlantılar ve bu bağlantıların Polonya üzerindeki etkilerini soruşturmak üzere ekip kurulacağını duyurdu.

Polonya, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve yargılandığı sırada cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde Polonya bağlantılarını soruşturacak. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Epstein ile Rus istihbaratı arasındaki muhtemel bağlantılar ve bu bağlantıların Polonya üzerindeki etkilerini soruşturmak üzere ekip kurulacağını duyurdu. Tusk, ekibin Polonyalı çocukların Epstein ve onun cinsel istismar şebekesinin kurbanları arasında olup olmadığını değerlendireceğini söyledi.

Kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Tusk, "Bu benzeri görülmemiş pedofili skandalının Rus istihbarat servisleri tarafından ortaklaşa organize edildiği şüphesiyle ilgili giderek artan sayıda ipucu, bilgi ve küresel basında yer alan yorumlar. Rus istihbarat servislerinin bu operasyonu birlikte organize etmiş olma ihtimalinin Polonya devletinin güvenliği açısından ne kadar ciddi bir sorun olduğunu size anlatmama gerek yok. Bu, onların da bugün hala aktif olan birçok lider aleyhine kullanabilecekleri gizli bilgilere sahip oldukları anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından geçtiğimiz günlerde belgelerde, ülkenin güneyindeki Krakow şehrinde yaşayan ve Epstein ile "bir grup Polonyalı kadın veya kızlar" hakkında iletişim kurduğunu söyleyen kişilere yönelik bilgilerin yer aldığını da sözlerine ekleyen Tusk, belgelerde bazı ipucunun tespit edildiğini ve bunların detaylı olarak inceleneceğini sözlerine ekledi. Savcılara ve Polonya güvenlik servislerine, kamuya açık tüm materyallerin "derhal" gözden geçirilmesi ve her dosyanın analiz edilmesi talimatını verdiğini kaydeden Tusk, gerekli bulunması durumundan ABD'li yetkililerden daha fazla belgeye erişim talep edeceklerini belirtti. Tusk, Polonyalı çocukların pedofil şebekesi tarafından istismara uğradığının tespit edilmesi durumunda, hükümetin sorumluların hesap vermesini sağlamak için gerekli her şeyi yapacağını söyledi.

Ekibe Adalet Bakanı Zurek liderlik edecek

Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka gazetecilere yaptığı açıklamada oluşturulan özel ekipte savcılar, polis ve güvenlik mensuplarının yer alacağını bildirdi. Szlapka, ekibin Adalet Bakanı Waldemar Zurek'in gözetiminde çalışacağını ve ekip üyelerinin isimlerinin kamuoyuna açıklanmayacağını da sözlerine ekledi. - VARŞOVA