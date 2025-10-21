Haberler

Polonya Dışişleri Bakanı'ndan Putin'in Uçuşuna Uyarı

Polonya Dışişleri Bakanı'ndan Putin'in Uçuşuna Uyarı
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Putin'in uçağının Polonya hava sahasına girmesi durumunda iniş yapmaya zorlanabileceğini ve uluslararası tutuklama kararının uygulanabileceğine dair teminat veremeyeceğini belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gelecek haftalarda Macaristan'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeye ilişkin açıklamasında, Putin'in uçağının Polonya hava sahasına girmesi durumunda inmeye zorlanabileceğini belirterek, "Polonya'nın Putin hakkındaki uluslararası tutuklama kararını uygulamayacağına dair teminat veremem" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gelecek haftalarda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeye ilişkin Polonya'dan bir açıklama yapıldı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Putin'in Macaristan'a düzenleyeceği ziyarette Rus liderin uçağının Polonya hava sahasını kullanmasına ilişkin uyarı yaptı. Bakan Sikorski, Putin'in Polonya hava sahasına girmesi durumunda, uçağının Polonya ordusuna ait savaş uçakları tarafından engellenerek iniş yapmaya zorlanabileceğini belirterek, "Bağımsız bir mahkemenin Polonya hükümetini Putin hakkındaki uluslararası tutuklama kararını uygulamaya zorlamayacağına ve suçluyu Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etmesini emretmeyeceğine dair bir teminat veremem. Sanırım Rus tarafı bunun farkında. Bu nedenle zirve gerçekleşecekse farklı bir rota kullanılacaktır" dedi.

UCM'nin Putin hakkındaki tutuklama kararı

UCM, "savaş suçları işlemesi ve yüzlerce Ukraynalı çocuğu yasa dışı şekilde sınır dışı ettiği" suçlamasıyla Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında 2023 yılında tutuklama kararı çıkarmıştı. UCM'nin tutuklama emri kapsamında, mahkemeye üye ülkeler Putin'in topraklarına ayak basması halinde onu gözaltına almakla yükümlü.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamı UCM üyesi konumundayken, Macaristan'ın ise üyelikten ayrılma sürecinde olduğu biliniyor.

Orban Putin'e güvenli ziyaret teminatı vermişti

Rusya ile yakın ilişkiler sürdüren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Putin'in zirve için ülkeye güvenli şekilde girişinin sağlanacağını ve sonrasında güvenli bir şekilde ülkesine dönebileceğinin teminatını vermişti.

Rusya, en az bir AB ülkesinin hava sahasını kullanmalı

Trump-Putin görüşmesine katılacak Rus heyetinin Ukrayna hava sahasını kullanmamak için en az bir Avrupa Birliği (AB) üyesinin hava sahası üzerinden yolculuk etmesi gerekiyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
