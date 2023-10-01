Polonya'nın en büyük muhalefet partisi Sivil Platform'un (PO) lideri ve eski Başbakan Donald Tusk'un çağrısıyla on binlerce vatandaş başkent Varşova'da buluşarak demokrasi talebinde bulundu. Varşova merkezinde toplanan halka konuşma yapan Tusk, değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ellerinde Avrupa Birliği (AB) ve Polonya bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar değişim, demokrasi ve hukuk çağrısında bulundukları sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Polonya'da Demokrasi Talebi: Bir Milyon Kalbin Yürüyüşü

Polonya'nın en büyük muhalefet partisi Sivil Platform'un (PO) lideri ve eski Başbakan Donald Tusk'un çağrısıyla on binlerce vatandaş başkent Varşova'da buluşarak demokrasi talebinde bulundu.

Ülkede 15 Ekim'de düzenlenecek seçimlerden önce yapılan etkinliğe "bir milyon kalbin yürüyüşü" adı verildi.

Varşova merkezinde toplanan halka konuşma yapan Tusk, değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Tusk, bugün yapılan yürüyüşün yeniden doğuşun bir sembolü olduğunu belirterek, vatandaşlara katılımları için teşekkür etti.

Ellerinde Avrupa Birliği (AB) ve Polonya bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar değişim, demokrasi ve hukuk çağrısında bulundukları sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Tusk önderliğinde bir önceki yürüyüş 4 Haziran'da yine Varşova'da yapılmış ve 500 binden fazla kişi katılmıştı.