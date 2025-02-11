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Polonya'da Darbe İddiası: Anayasa Mahkemesi Başkanı Suç Duyurusunda Bulundu

Polonya'da Darbe İddiası: Anayasa Mahkemesi Başkanı Suç Duyurusunda Bulundu
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Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski, Başbakan Donald Tusk ve bazı bakanlar hakkında darbe hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Başsavcı Yardımcısı Michal Ostrowski, soruşturma sonrası görevden alındı.

Polonya Anayasa Mahkemesi Bogdan Swieczkowski, Başbakan Donald Tusk, bazı bakanlar ve siyasiler hakkında "darbe hazırlığı yaptıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma açan Polonya Başsavcı Yardımcısı Michal Ostrowski ise Polonya Adalet Bakanı ve Başsavcısı Adam Bodnar tarafından görevden alındı.

Polonya'da darbe iddiasıyla bazı yargı mensupları ve siyasiler karşı karşıya geldi. Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski, Başbakan Donald Tusk, bazı kabine üyeleri, parlamentonun üst kanadı Senato Başkanı Malgorzata Kidawa-Blonska, parlamento alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia, bazı hakim ve savcılar hakkında darbe hazırlığı yaptıkları yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bir önceki dönem Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'nun "adamı" olduğu ileri sürülen Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski, suç duyurusunda söz konusu kişilerin göreve geldikleri 13 Aralık 2023'ten itibaren Anayasa Mahkemesi, Ulusal Yargı Konseyi ve Yargıtay'ı ortadan kaldırmak suretiyle şiddet ve tehditle Polonya'nın anayasal düzenini değiştirmeye çalışan organize suç örgütü oluşturduklarını belirtti. Resmi makamlardan ilk etapta konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, medyada yer alan haberlere göre Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski suç duyurusunun yer aldığı dosyayı Polonya Başsavcı Yardımcısı Michal Ostrowski'ye kendi makam şoförüyle yolladı. Bogdan Swieczkowski'nin suç duyurusunu bürokratik hiyerarşi gereği cumhuriyet savcısına yapmak yerine doğrudan yine bir önceki dönem Adalet Bakanı "Zbigniew Ziobro'nun adamı" olduğu iddia edilen Başsavcı Yardımcısı Michal Ostrowski'ye yapması dikkat çekti. Başsavcı Yardımcısı Michal Ostrowski ise suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Darbe soruşturması başlatan Başsavcı Yardımcısı görevden alındı

Polonya Başsavcılığından ise bugün yapılan açıklamada, Başsavcı Yardımcısı Michal Ostrowski'nin Adalet Bakanı ve Başsavcısı Adam Bodnar tarafından 6 ay süreliğine görevden alındığı bildirildi. Açıklamada, "Kararın gerekçesi, Michal Ostrowski'nin savcılığın temel çalışma ilkelerine saygı göstermediğini açıkça ortaya koyan, savcılık kurumunu belirli siyasi çıkarları korumayı amaçlayan bir organ olarak gördüğünü yansıtan faaliyetleridir" ifadeleri kullanıldı. Ostrowski'nin söz konusu faaliyetlerinin adli suç unsuru oluşturabileceğine dikkat çekildi. Görevden alınan Başsavcı Yardımcısı Ostrowki hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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