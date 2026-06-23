Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşliğinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu, Özel Defteri imzaladı ve müzeyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Anıtkabir'i ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşlik ettiği ziyarette Nawrocki ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine gelerek çelenk bırakttı. Mozeleye saygı duruşunda bulunan Nawrocki, ziyaretin tamamlanmasıyla birlikte Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çekindi. Nawrocki ve heyeti daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Nawrocki ve heyeti daha sonrasında Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek

Ederson hakkında karar! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!