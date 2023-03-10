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Polonya, Belarus sınırını güçlendirmeye başladı

Politika Haberleri

Polonya, Belarus sınırını güçlendirmeye başladı

Polonya, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı ile olan sınır hattının ardından Belarus sınırını da güçlendirmeye başladı.

Polonya, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı ile olan sınır hattının ardından Belarus sınırını da güçlendirmeye başladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Rusya'nın Kaliningrad Oblastı ile olan sınır hattının ardından Polonya ordusunun Belarus sınırında da güçlendirme ve takviye çalışmalarının başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından Belarus sınırıyla ilgili yapılan çalışmalara dair bilgi ve görüntüler paylaşan Blaszczak, yapılan çalışmaların Rusya ve Belarus yönetimlerine karşı savunma ve caydırıcılık stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kaliningrad Polonya Belarus Rusya Politika Haberler

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