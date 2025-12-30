Polonya Başbakanı Tusk: "Ukrayna'da barış haftalar içinde sağlanabilir"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'da barışın birkaç hafta içinde sağlanabileceğini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk hükümet toplantısında Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen görüşmelere değindi. Başbakan Tusk, "Barış ufukta görünüyor, bu savaşın sona erebileceğine ve oldukça hızlı bir şekilde bitebileceğine dair umut veren gelişmeler yaşandığına şüphe yok. Ancak bu hala bir umut, yüzde 100 kesinlikten çok uzak. Barışın ufukta olduğunu söylerken önümüzdeki ayları veya yılları değil, önümüzdeki haftaları kastediyorum. Ocak ayında Ukrayna'nın geleceği, dünyanın bu bölgesinin geleceği hakkında birlikte kararlar almak zorunda kalabiliriz ve bu, kurumların ve genel olarak Polonyalıların tam dayanışmasını gerektirir. Bu yüzden burada tamamen açık ve tam iş birliğine hazırım" dedi. Tusk, ABD'nin Ukrayna'ya sunduğu güvenlik garantilerinin çatışmanın yakında sona erebileceği umudunu doğurduğunu, ancak Kiev'in toprak sorunları konusunda taviz vermesi gerekeceğini söyledi.

Ukrayna müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin ardından savaşın sona ermesi için bir anlaşmaya "çok yaklaştıklarını, ancak zorlu konuların hala mevcut" olduğunu belirtmişti. Zelenskiy de Rusya'nın elinde bulunan Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santralinin kontrolünün ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin geleceğinin hala çözüme ulaştırıldığını söylemişti.

Rusya, savaşı başlattığı Şubat 2022'den bu yana kontrol sağlayamadığı Donetsk bölgesinin bazı kısımlarından Ukrayna'nın çekilmesini istiyor. Ukrayna ise mevcut cephe hatlarında çatışmaların durdurulmasını talep ediyor. Washington yönetimi ise Ukrayna askerlerini geri çekerse serbest bir ekonomik bölge kurulmasını öneriyor. - VARŞOVA