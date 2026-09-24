Polonya Bakanı Gawkowski, Starlink istasyonundaki yangının sabotaj olduğunu açıkladı

Polonya'daki bir Starlink istasyonunda akşam saatlerinde çıkan yangının internet hizmetlerini aksatmayı amaçlayan bir "sabotaj eylemi" olduğu ifade edildi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde bir Starlink istasyonunda yangın çıktığını ifade etti. Gawkowski elektrik santrali ile yedek jeneratörü saran yangının, sabotaj eylemi olduğunu belirtti. Gawkowski, "Yangın, elektrik santralini ve jeneratörü sardı. Bu sabotaj eyleminin, santrali devre dışı bırakmak ve internet bağlantısını kesmek, Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere çeşitli kurumların internet erişimini aksatmak amacıyla kasıtlı olarak tasarlandığı açıktır" ifadelerini kullandı.

Gawkowski, Polonya'nın merkezindeki istasyonun şu anda normal şekilde çalıştığını aktardı. Gawkowski yangından kimin sorumlu olduğunun henüz tespit edilemediğini, ancak "birçok işaretin bunun Rusya'nın yeni saldırı doktriniyle örtüştüğünü gösterdiğini" söyleyerek, "Her şey bugün işler durumda olsa da Başbakan Tusk'ın yakın zamanda belirttiği gibi bunun hibrit savaş unsuru olduğunu kabul etmeliyiz" dedi.

Starlink uyduları, Ukrayna ordusu için büyük öneme sahip

Elon Musk, Rusya'nın topyekün işgalinin ardından ilk günlerde Kiev'in yardım çağrısında bulunmasının ardından 2022'de Ukrayna üzerinden Starlink hizmetlerini aktif hale getirmişti. Polonya daha önce Ukrayna'nın Starlink aboneliğinin masraflarını karşıladığını belirtmişti. Musk'ın savaş hakkındaki görüşleri nedeniyle Ukraynalı yetkililerle yaşadığı çatışmalara rağmen Ukrayna ordusu, savaş alanı iletişimi ve bazı insansız hava aracı operasyonları için on binlerce Starlink terminaline güveniyor.

Polonya, Rusya'nın 2022'de komşu Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana sabotaj eylemlerine karşı yüksek alarm durumunda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı