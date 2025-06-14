Polislerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi İçin Acil Çözüm Çağrısı

Polislerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi İçin Acil Çözüm Çağrısı
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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, polislerin insanca yaşam koşullarına sahip olması gerektiğini belirterek, çalışma saatlerinin düzenlenmesi, maaş artışları ve barınma imkanlarının artırılması gibi taleplerini gündeme getirdi.

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Polislerimizin çalışma koşullarını iyileştirmek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, toplum güvenliği ve hizmet kalitesi anlamında çok önemlidir. Polislerimiz insanca yaşam istiyor, hak ettikleri değeri bekliyor. Polislerimizin sorunlarının ivedilikle çözülmesi şarttır" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, polislerin çalışma saatleri, maaş ve ek ödemeler, barınma gibi konularda açıklama yaptı. Mutlu, "Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, maaş ve ek ödeneklerin arttırılması, polislerimize sendikalarının verilmesi, lojman ve barınma imkanlarının artırılması, fazla çalışmaların saatlik hesaplanarak ücretlendirilmesi, 12-36 saat çalışma sisteminin yasallaştırılması, atama sisteminin puanlama ile belirlenmesi, ek görevlerin ücretlendirilmesi, dini ve milli bayramların yıllık izne tabi olunması ya da ücretlendirilmesi, yıpranma payının emeklilik yaş haddinden düşürülmesi, Polis Meslek Kanunu CMK ve DMK ile uyumlu yapılması, en önemlisi ikinci şarkın tüm personellerde kaldırılması" diye konuştu.

Mutlu, "Göz bebeğimiz polislerimiz, gece gündüz demeden, bayram tatil bilmeden görev başında. Evinden, çocuğundan uzak; bazen aç, bazen uykusuz. Ama hala dimdik ayakta, vatan nöbetinde. Artık görmezden gelmeyelim. Polislerimiz insanca yaşam istiyor, hak ettikleri değeri bekliyor. Polislerimizin sorunlarının ivedilikle çözülmesi şarttır. Göz bebeğimiz polislerin çalışma koşullarını iyileştirmek toplumun huzur ve güvenliğine de olumlu yansır. Canlarını ortaya koyarak milletimizin güvenliğini sağlayan polislerimizin yaşadığı her sıkıntı, aslında tüm toplumu etkiler. Motivasyonu yüksek, insanca şartlarda çalışan bir polis teşkilatı, suçla mücadelede daha başarılı olacak, vatandaşın devlete olan güvenini pekiştirecektir. İktidarın polislerimize yönelik söylemlerle değil, somut icraatlar ile destek vermesini bekliyoruz. Önerdiğimiz bu maddeler, polislerimizin beklentilerinin ve hak ettikleri yaşam standartlarının bir yansımasıdır. Görmezden gelinemeyecek bu talepler, milli bir mesele olarak ele alınmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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