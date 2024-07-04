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Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık

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Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet davasının 4. celsesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturmada görev alan dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, savcılığa suç duyurusunda bulunarak "Tolgahan Demirbaş'ı MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık. Demirbaş'ın sokakta gözaltına alındığını anlatan yakalama tutanağı sahte" dedi.

30 Aralık 2022'de Ankara'nın göbeğinde vurularak öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet davasının 4. celsesine soruşturmada görev alan dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner'in itirafı damga vurdu.

"SOKAKTA GÖZALTINA ALINDIĞINI ANLATAN TUTANAK SAHTE"

Sinan Ateş soruşturmasında görev alan dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öner, " Tolgahan Demirbaş'ı biz dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık. Demirbaş'ın sokakta gözaltına alındığını anlatan yakalama tutanağı sahte" dedi.

"OLAY YERİNDE BULUNMAYAN POLİSLERCE HAZIRLANMIŞ"

Öner, dilekçesinde Tolgahan Demirbaş'ın sokakta gözaltına alındığını anlatan polis tutanağının olay yerinde bulunmayan polisler tarafından hazırlandığını açıkladı. Ayrıca, Öner, Demirbaş'ı gözaltına alan polislerin tanık olarak ifadesinin alınmasını istedi.

"TANIK OLARAK DİNLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Avukat Süleyman Kavak ise Öner'in yaptığı suç duyurusunu gündeme getirerek "Söz konusu Asayiş Şube Müdür Yardımcısı'nın dosyada tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

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Yorumlar (3)

VEFA:

Agaç baltaya demiş ki "Ben senin beni kestiğine değil, sapının benden olmasına üzülüyorum" Ülkücü, ülkücüye bunu asla yapmazdı, bizim gençliğimizde!... Meğerse, görmeyeli ne hale gelmiş!...

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yanıtYanıtla
Doğrucu davut:

ÜLKÜCÜMÜ KALDI?

yanıt2
yanıt0
SUNSET null:

sonun başlangıcı

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1
yanıtYanıtla
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