Polis, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Cumartesi Anneleri'nin buluşmasına müdahale etti

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği' yönündeki kararına rağmen kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucularının Galatasaray Meydanı'ndaki 945'inci buluşmasına da polis müdahale etti. Aralarında Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği' yönündeki kararına rağmen kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucularının Galatasaray Meydanı'ndaki 945'inci buluşmasına da polis müdahale etti. Aralarında Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Yıllardır kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri, bugün 945'inci kez İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak istedi. Anayasa Mahkemesi'nin, meydanın Cumartesi Anneleri'nin buluşmasına engellenmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu yönünde kararına rağmen TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yöneticisi Döne Gevher ve avukat Meriç Eyüpoğlu'nun da destek verdiği buluşma bir kez daha polis tarafından engellendi.

"BU YASAĞI PROTESTO EDİYORUZ"

Burada Cumartesi Anneleri adına yapılan açıklamada, Galatasaray Meydanı'ndaki yasak kararının Anayasa'ya aykırı olduğu ve güvenlik güçlerinin suç işlemeye mecbur bırakıldığı belirtilerek şunlar dile getirildi:

"Uygulanan bu yasağı protesto ediyoruz. Cumartesi İnsanları olarak, kayıp yakınları olarak, kayıplarımızı aramaktan, hakikati aramaktan, adaleti talep etmekten vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimse Anayasa Mahkemesi'nin, Anayasa'nın üzerinde değildir. İdareye bir kez daha bu durumu hatırlatıyoruz. Burada bize engelleme yapanlar suç işlemektedir. Yarın anayasal bir suç olarak mahkeme karşısına çıkmak zorunda kalacaklardır. Bu yüzden de biz bir kere daha defalarca başvuru yaptığımız kaymakamlık makamını ve valiliği uyarıyoruz. Emniyet güçlerini bu şekilde suç işlemeye mecbur bırakanları uyarıyoruz.

Biz suçun işlenmesinin önlenmesi noktasında valiliğe yaptığımız son başvurunun da Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını ısrarla çizmiştik. Bir kere daha bunu hatırlatıyoruz."

Abluka altında açıklama yapan Cumartesi Anneleri ile birlikte aralarında KESK MYK üyesi Döne Gevher ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da olduğu 23 kişi gözaltına alındı.