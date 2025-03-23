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Polis amiriyle eyleme katılan öğrenciler arasında dikkat çeken diyalog

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da da protesto edildi. Akdeniz Üniversitesi'nde bir grup öğrenci ile polis amirinin diyalogu dikkat çekti. Eylemcilerle konuşan Çevik Kuvvet amiri "Hiçbirinize bir şey olmasını istemiyoruz. Sabahtan beri üniversitenin içinde yürüdünüz. Personelim yanınızdaydı ve haberiniz bile olmadı. Sizden iyi niyet görmek istiyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da akşam saatlerinde protesto edildi. Konyaaltı sahil bandında buluşan kalabalık, slogan atarak Konyaaltı Kent Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Meydana ulaşmadan önce polis, grubun önünü keserek, yürüyüşe izin vermedi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine grup bir süre oturma eylemi yaptı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba TOMA ve çevik kuvvet ekibiyle müdahale edildi. 7 kişi gözaltına alınırken, polisin müdahalesi sonucu grup dağıldı.

POLİSTEN EYLEMCİLERE NASİHAT

İmamoğlu'nun gözaltına alınması Akdeniz Üniversitesi'nde de bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Eylemcilerle konuşan Çevik Kuvvet amiri "Hiçbirinize bir şey olmasını istemiyoruz. Sabahtan beri üniversitenin içinde yürüdünüz. Bütün personelim yanınızdaydı ve haberiniz bile olmadı. sizden iyi niyet görmek istiyoruz" diyerek nasihatte bulundu.

Polis amiriyle eyleme katılan öğrenciler arasında dikkat çeken diyalog
Kaynak: Haberler.com / Politika
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