Polis Akademisi 86. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Polis Akademisi, 86. kuruluş yıl dönümü için tören düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün polis eğitimini çağın gerekleri doğrultusunda yeniden yapılandırmak için kurulan akademi, Anıttepe yerleşkesindeki törende kutlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı, 86'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Akademinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün polis eğitimini çağın gerekleri doğrultusunda ileri bir formda yeniden yapılandırmak için 1937 yılında kurduğu akademinin, 86. kuruluş yıl dönümü için tören düzenlendi.

Anıttepe yerleşkesindeki törende, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnal, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Ayhan, Prof. Dr. Bayram Ali Soner, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Orçun İmga, İç Güvenlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıtkı Yıldız, enstitü müdürleri, akademideki emniyet müdürleri, akademisyenler ile eğitim alan uluslararası öğrenciler hazır bulundu.

Akademi Başkanı Çolak'ın kutlama konuşmasının ardından resepsiyon verildi.