Polat Çifti Soruşturması Kapsamında Yakalanan Zümrüt Yerebakan Serbest Bırakıldı

POLAT çiftine yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Zümrüt Yerebakan yakalandı. Polat ailesinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polat çiftiyle ilgili soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin mali müşavirlerinden bir olan Zümrüt Yerebakan yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yerebakan çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı 10 oldu.