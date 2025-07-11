PKK'nın Süleymaniye'deki Silah Bırakma Eylemi Dünya Basınında

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma eylemine dünya basını yoğun ilgi gösteriyor.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü, Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Dukan bölgesinde silah bırakma eylemi gerçekleştireceğini açıkladı. Bugün saat 12.00 civarında gerçekleştirilecek eylem öncesi dünya basınından yüzlerce gazeteci Süleymani'ye kentine bağlı Dukan bölgesinde eylemi takip etmeye geldi.

Edinilen bilgilere basın mensupları araç ve gereçleri ile eylemin yapılacağı alana alınmayacak. Saat 11.45 ile 14.00 arasında yapılması ön görülen eylem, alandan canlı yayınla basın mensuplarına ulaştırılacak. - SÜLEYMANİYE