Terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla hareket ettikleri tespit edilen 30 şüpheli, Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ile yazar Ayşe Berktay'ın da bulunduğu bildirildi.

PKK'nın 'cezaevi dış koordinasyon' yapılanmasına operasyon: HDP İl Başkanı da gözaltına alındı

Cezaevinde örgüte kadrolu militan hazırlayan 35 şüpheliden 30'u, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı

KOCAELİ - Terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi dış koordinasyon yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla hareket ettikleri tespit edilen 30 şüpheli, Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ile yazar Ayşe Berktay'ın da bulunduğu bildirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK hükümlülerinin örgütten kopmalarını önlemek için finansal destek sağladıklarını, bulundukları cezaevinde örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda örgüte kadrolu militan hazırlamak amacıyla 'terör örgütü cezaevi dış koordinasyon' yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerini tespit etti. Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, sözde flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo, yazar Ayşe Berktay ve 1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde HDP tarafından Bursa milletvekili adayı gösterilen Figen Ovat'ın da bulunduğu bildirildi.