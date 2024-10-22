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PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısına teröristbaşının kardeşi Mehmet Öcalan'dan yorum geldi. Mehmet Öcalan, "Umarım herkes için güzel bir şeyler olabilir. Kimse kimseyi aldatmasın. Demokratik şekilde güzel bir barış olsa biz de buna seviniriz. Neyin ne olacağı belirsiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Ankara'nın gündemini alt üst edecek bir açıklama yaptı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili konuşan Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

PKK LİDERİNİN KARDEŞİ MEHMET ÖCALAN: BİLEMİYORUM, BİR ADIMDIR

Bahçeli'nin açıklamalarına Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'dan yanıt geldi. Odatv'ye konuşan Mehmet Öcalan, Devlet Bahçeli'nin iki haftadır üst üste bu konuyu gündeme taşıdığını belirtti. Mehmet Öcalan şunları söyledi: "İki hafta üst üste Devlet Bahçeli bu konuyu ortaya atıyor. Bunu bilemiyorum, bir adımdır. Ne şekilde şekillenecekse, bilemiyorum. Umarız ki güzel şekilde olur. Evet konuşuyor Bahçeli, doğrudur konuşması.

PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasınMehmet Öcalan

"KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN"

Ama 4 senedir Abdullah Öcalan'dan bir ses çıkamıyor, tecritte. Avukatlarıyla her taraf kesilmiştir. Bilmiyorum belki adada konuşuyor. Bilemiyoruz. Umarım herkes için güzel bir şeyler olabilir. Kimse kimseyi aldatmasın. Demokratik şekilde güzel bir barış olsa biz de buna seviniriz. Neyin ne olacağı belirsiz. Umarım ki güzel olur.

"(İmralı) Orada olan bitenden asla haberimiz yoktur. 4 yıl bitti, 5'inci yılına giriyor. Zannederim devletin haberi vardır. Avukatların ve ailenin haberi yok."

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN

Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (10)

Düsünür:

Onca dokulen sehit kani ne olacak. Neye karsilik barisi saglamak istiyorsunuz. Madem cok basit bir sekilde.baris saglanabiliyordu bunca kan neden dokuldu

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mardinli yiğit:

Artık yeni bir süreç başlayacaktır, beğenmeyen ülkeyi terk etsin . Tebrikler Bahçeli.

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Özer Doğan:

yuh olsun artık terörist başı meclise girsin ve konuşsun Dünyanın sonu geldi galiba

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7
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Özer Doğan:

sizin Siyasetinize yazıklar olsun Türk milliyetçileri ayaklar altında artık

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Üveys Uyanık:

cuzum silahla değildir bir can da bir candir en doğrusu bu

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Haci Taştan:

Mhp ye milliyetci bahceliyede ulkucu diy3nler onca sehidi hatirkayip bitkez daha dusunsunler

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Baba Yabgu:

Bakceli proje bopun küçük ortağı

13
4
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KASIM Sunar:

zararın neresinden dönersen kardır

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