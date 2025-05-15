PKK Feshetme Kararını Açıkladı, TSK Mücadelesini Sürdürecek

MSB: (Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin) Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararının vakitkaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dahil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz.

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(Terör örgütü PKK'nın feshine ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun; terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

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Geçen hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu.