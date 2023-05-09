Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş gözaltına alındı ve sözleşmesi feshedildi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs'ta düzenlediği Erzurum mitingi sırasında yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığını ve yapılan idari tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs'ta düzenlediği Erzurum mitingi sırasında yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığını ve yapılan idari tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, İmamoğlu'na taşlı saldırı olayına karıştığı gerekçesiyle Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığını ve sözleşmesinin feshedildiğini bugün duyurdu. MSB'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ gözaltına alınmıştır. ?Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir.

?P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

?Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs'ta düzenlediği Erzurum mitingi sırasında bir grup, İmamoğlu'nun seçim otobüsüne ve mitinge katılan vatandaşlara taşla saldırmış, olayda 17 kişi yaralanmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, 15 kişi gözaltına alınmıştı.

(Görüntü: Arşiv)