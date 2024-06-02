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Pınarbaşı seçimlerinde CHP önde, geçersiz oy tartışması yaşanıyor

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesinde yapılan seçimlerde CHP'nin 215 oy önde olduğunu ve 435 geçersiz oy tespit edildiğini açıkladı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen seçimler ile ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı açıklamada; "CHP, resmi olmayan sonuçlara göre 215 oy önde görünmektedir. Bununla beraber yine resmi olmayan sonuçlara göre 435 geçersiz oy parti müşahitlerimiz tarafından tespit edilmiştir" dedi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tekrar edilen seçimlerde oy verme işlemleri tamamlanarak sayım işlemine geçildi. Oy sayımı devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin seçimi 215 oyla önde götürdüğünü ve 435 geçersiz oy tespit ettikklerini ifade ederek; "Pınarbaşı'nda resmi olmayan sonuçlara göre bir irade beyan etmek şuan için mümkün değildir. Pınarbaşılı hemşehrilerimiz demokratik iradelerini ortaya koymuştur. Islak imzalı oylar sisteme henüz girmeye başlamıştır. İlave olarak geçersiz oylarla ilgili ilk bulgular 300'ün üzerinde olduğunu işaret etmektedir. MHP Kayseri il başkanımız, MHP Pınarbaşı İlçe başkanımız ve teşkilatımızla seçimleri MHP Pınarbaşı ilçe teşkilatımızda takip etmeye devam ediyoruz. Pınarbaşılı hemşehrilerimiz müsterih olsun, ilçemizin huzurunu koruyarak neticeleri takip etmeye devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk tespitlerimize göre CHP, resmi olmayan sonuçlara göre 215 oy önde görünmektedir. Bununla beraber yine resmi olmayan sonuçlara göre 435 geçersiz oy parti müşahitlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Ayrıca ilçe seçim kurulunda sistem arızası olduğu seçimleri takip eden tüm siyasi partilerin de malumudur. MHP olarak Pınarbaşılı hemşehrilerimizin demokratik iradelerini koruma konusunda kararlılıkla, sabırla ve sükunetle süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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