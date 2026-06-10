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Pezeşkiyan: "Savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil"

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın ülke çıkarına olmadığını ancak toprak ve onur ihlali durumunda teslim olmayacaklarını belirtti. Birlik ve işbirliği çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil. Ancak onurumuzu, toprağımızı ve bölgemizi ihlal etmeye çalışırlarsa teslim olmayacağız" dedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Pezeşkiyan, "Savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil. Ancak onurumuzu, toprağımızı ve bölgemizi ihlal etmeye çalışırlarsa teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, savaş ve kriz dönemlerinde ülkeyi yönetmenin zor olduğunu belirterek, İran'ın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için toplumun tüm kesimleri arasında birlik ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, "Ülkemizin geleceğini krizlerden ve fırtınalardan kurtaracak şekilde onurlu bir biçimde ilerlemeliyiz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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