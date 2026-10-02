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Peskov, Karadeniz ateşkesi için Türkiye ve BM girişiminde somut ayrıntı yok dedi

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, Karadeniz'de ateşkes için Türkiye ve BM girişimine dair somut ayrıntı olmadığını söyledi. Peskov, Kiev'in kapsamlı anlaşmalara yönelik eğilim göstermediğini, Rusya'nın ateşkese değil kalıcı barışa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla Karadeniz'de ateşkes görüşmeleri yapılmasına yönelik Türkiye ve BM girişimi hakkında somut bir ayrıntı yok" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Karadeniz'de ateşkes sağlanmasına değindi. "Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla Karadeniz'de ateşkes görüşmeleri yapılmasına yönelik Türkiye ve BM girişimi hakkında somut bir ayrıntı bulunmuyor. Söz konusu girişimden haberdarız" diyen Rus Sözcü, Kiev'in Karadeniz'deki saldırıların bedelini ödemesi gerektiğini ve bunu ödediğini aktardı.

"Rusya her zaman müzakerelere açıktır" diyen Dmitry Peskov, "Kiev rejimi, kapsamlı anlaşmalara varma yönünde hiçbir eğilim göstermedi. Parça parça düzenlemeler bizi barışçıl bir çözüme yaklaştıramaz. Anlaşmalar ancak kapsamlı olabilir. Rusya'nın Ukrayna ile bir ateşkes anlaşmasına değil, kalıcı bir barışa ihtiyacı var. Devlet Başkanının dün ifade ettiği gibi, bizim ateşkese değil, barışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki durum

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın saldırılara karşılık verdiğini belirterek "Karadeniz'deki durum özel bir nitelik taşıyor. Rusya, Ukrayna'nın başlattığı saldırılara yanıt veriyor. Ukrayna bunun bedelini ödemeli. Zaten ödüyor ve ödemeye de devam edecek" dedi.

Peskov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Özel askeri harekatı sürdürüyoruz. Ukrayna'ya deniz yoluyla askeri teçhizat, mühimmat ve yakıt sevkiyatının tamamen durdurulması bizim için büyük önem taşıyor. Şu anda yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz şey de budur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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