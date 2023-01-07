Pervin Buldan: HDP kendi adayınız çıkaracak, kim olacağını en yakın zamanda paylaşacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars İl Örgütü 4'üncü Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklıkları olmadığını ancak ilkesel yaklaşımları olduğunu belirten Buldan "Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir" dedi.