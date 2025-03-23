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Pervin Buldan'dan Yavaş'ın Nevruz sözlerine tepki: Faşo

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DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ''Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" dediği görüntüleri paylaşarak "Faşo" notunu düştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Yavaş dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amaçlı Saraçhane'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada tartışma yaratan ifadeler kullandı.

"PAÇAVRA OLAN BAYRAKLAR SALLANIRKEN..."

Yavaş yaptığı konuşmada Şırnak'taki Nevruz'u kastederek "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİLİ BULDAN'DAN TEK KELİMELİK TEPKİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kalabalığa yaptığı konuşmadaki ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Van Barosu'nun suç duyurusunda bulunduğu Yavaş'a bir tepki de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. X hesabından söz konusu konuşmaya ilişkin görüntüleri paylaşan Buldan, "Faşo" ifadesini kullandı.

Pervin Buldan'dan Yavaş'ın Nevruz sözlerine tepki: Faşo
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Mansur Yavaş adamdır, gerisi teferruattır

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Haber YorumlarıNe Demeli:

Artık terör örgütü bayrağına paçavra demek faşolukla itham ediliyor, bakalım daha neler göreceğiz.

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