Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi, iş insanı Özer Çiller bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberi sonrası, Çiller ailesi gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Sosyal medyada kimileri baş sağlığı mesajlarını iletirken kimileri de Tansu Çiller'i hedef aldı. O isimlerden biri de Eski HDP Eş Genel Başkanı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan oldu.

Özer Çiller ve Tansu Çiller

"NE KADAR MANİDAR DEĞİL Mİ TANSU ÇİLLER?"

Yaptığı paylaşımda 90'lı yıllarda hayatını kaybeden eşi Savaş Buldan'ın ölümünü hatırlatan Buldan, "Ne kadar manidar değil mi Tansu Çiller? Bugün 1 Haziran. 3 Haziran yani iki gün sonra Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın 30. katledilme yıldönümleri. Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" ifadelerini kullandı.