Peru, Meksika ile Diplomatik İlişkileri Kesti

Peru, Meksika ile Diplomatik İlişkileri Kesti
Güncelleme:
Peru hükümeti, eski Başbakan Betssy Chavez'e büyükelçilik konutunda siyasi sığınma hakkı tanıyan Meksika ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını duyurdu.

PERU hükümeti, eski Başbakan Betssy Chavez'e büyükelçilik konutunda siyasi sığınma hakkı veren Meksika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Peru Dışişleri Bakanı Hugo de Zela, düzenlediği basın toplantısında, Meksika'nın Lima Büyükelçiliği konutunda eski Başbakan Betssy Chavez'e siyasi sığınma hakkı verilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Zela, "Bu dostane olmayan eylem karşısında ve söz konusu ülkenin mevcut ve önceki başkanlarının Peru'nun iç işlerine tekrarlanan müdahaleleri dikkate alınarak, Peru hükümeti bugün itibarıyla Meksika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

