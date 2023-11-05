Perinçek: CHP ve İYİ Parti Türkiye için çözüm değil

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP ile İYİ Parti'nin Türkiye'nin sorunlarına çözüm olamayacağını belirterek, 'Özgür Özel de (Kılıçdaroğlu) ile aynı programı ve siyaseti savunuyor. FETÖ ile ikisi de beraber, PKK ile kol kola, selamlar Demirtaş'a, bölücülüğe selamlar. Dolayısıyla bu muhalefet Türkiye için bir çözüm değil.' dedi. Partisince bir düğün salonunda düzenlenen 'Türkiye'nin Çıkış Yolu' konulu konferansa katılan Perinçek, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP ile İYİ Parti'nin Türkiye'nin sorunlarına çözüm olamayacağını belirterek, "Özgür Özel de (Kılıçdaroğlu) ile aynı programı ve siyaseti savunuyor. FETÖ ile ikisi de beraber, PKK ile kol kola, selamlar Demirtaş'a, bölücülüğe selamlar. Dolayısıyla bu muhalefet Türkiye için bir çözüm değil." dedi.

Partisince bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye'nin Çıkış Yolu" konulu konferansa katılan Perinçek, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

Perinçek, CHP ve İYİ Parti'nin Türkiye'nin önüne koyduğu bir çözümün bulunmadığını savunarak, şöyle konuştu:

"CHP'nin kurultayı o çıkmaza giren partinin kurultayıdır. Atlantik sisteminin zavallılığını ortaya koydular. Giden de Atlantikçi, gelen de Atlantikçi. Giden de Şangay işbirliği Asya'ya karşı tavırlıydı, Özgür Özel de (Kılıçdaroğlu) ile aynı programı ve siyaseti savunuyor. FETÖ ile ikisi de beraber, PKK ile kol kola, selamlar Demirtaş'a, bölücülüğe selamlar. Dolayısıyla bu muhalefet Türkiye için bir çözüm değil."

Perinçek, laiklik vurgusunu öne alan, çağdaş diye anılan kesimlerin de Vatan Partisi'ne yaklaştığını gördüklerini sözlerine ekledi.