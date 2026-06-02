Haberler

ABD Savunma Bakanlığı, gazetecilerin basın ofisine girişini yasakladı

ABD Savunma Bakanlığı, gazetecilerin basın ofisine girişini yasakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), basın ofisini 'Hassas Bölümlere Ayrılmış Bilgi Tesisi' olarak sınıflandırarak gazetecilerin girişini yasakladı. Daha önce basın kartlarını teslim eden gazeteciler, bu kararın basın özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtiyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), basın ofisini gizli alan ilan ederek gazetecilerin girişini yasakladı.

Pentagon, basın erişimini kısıtlama devam ediyor. Pentagon basın ofisi "gizli alan" ilan edilerek gazetecilerin girişi yasaklandı. Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Jose Valdez yaptığı açıklamada yönetimin, gizli hükümet bilgilerine erişen gazeteciler tarafından kullanılması nedeniyle Pentagon basın ofisinin "Hassas Bölümlere Ayrılmış Bilgi Tesisi" olarak yeniden sınıflandırdığını ifade etti. Valdez, "Gazeteciler düzenli olarak gizli materyallerle ilgileniyor. Sonuç olarak gazetecilerin artık ofis alanına girmelerine izin verilmeyecek. Pentagon Halkla İlişkiler Yardımcısı ve Basın Sözcüsünün ofisine erişim yalnızca randevu ile mümkün olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Pentagon'daki ofislerinden ayrılmıştı

Ocak ayında Pentagon'daki gelişmeleri takip eden basın mensuplarından yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeler imzalamaları istenmişti. Söz konusu kurallar arasında basın mensuplarının Pentagon çalışanlarından gizli veya bazı gizli olmayan konulardaki bilgileri açıklamalarını istemeleri durumunda basın kartlarının iptal edilebilmesi gibi maddeler yer alıyordu. Kuralların basın özgürlüğünü ihlal ettiğini ve ABD ordusu hakkında bağımsız haber toplama imkanlarını kısıtladığı belirten gazeteciler ise basın kartlarını yetkililere teslim ederek Pentagon'dan ayrılıp tepkilerini ortaya koymuştu. New York Times, söz konusu politika nedeniyle Pentagon'a dava açmış, bir federal yargıç Mart ayında Times lehine karar vermişti. Bunun üzerine Pentagon, gazetecilerin resmi bir refakatçi olmadan Pentagon'u ziyaret etmelerini yasaklayan yeni bir kural getirmişti. New York Times, söz konusu kural nedeniyle Mayıs ayında Pentagon'a ikinci kez dava açmış, bunun "askeri işler hakkında bağımsız haberciliği engellemeye yönelik anayasaya aykırı girişim" olduğunu savunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran CHP çıkışı

9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 futbolcu kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum

Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın...
Takı töreni hırsızı tahliye oldu, ATM'de yardım bahanesiyle 4 kişinin parasını çaldı

Takı töreni hırsızı tahliye olduktan sonra bakın nerede yakalandı
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
58 yaşındaki adam umumi tuvalette ölü bulundu

Tuvalete giren temizlik görevlisi kan donduran manzarayla karşılaştı
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor
Kullanmayı öğrenmek için bindiği elektrikli motosikletten düşüp öldü

4 çocuk annesi hayatında bir ilki yaşarken feci şekilde can verdi
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı