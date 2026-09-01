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Paşinyan Bişkek'te 31 Kilometre Bisiklet Sürdü

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 31 kilometre bisiklet sürdü.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 31 kilometre bisiklet sürdü.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ŞİÖ Zirvesi için bulunduğu Bişkek'te güne pedal çevirerek başladı. Başbakan Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde bisiklet turuna çıktığını belirterek, "Bişkek'te güne 31 kilometrelik bisiklet turuyla başladık" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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