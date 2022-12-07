Bıçaklanan Öztürk Yılmaz hastaneden video paylaştı: Sizden korkan sizin gibi olsun

Partisinin Ankara'daki genel merkezinde bir saldırgan tarafından bıçaklanan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, hastaneden video paylaştı. "Yaptıranlara söylüyorum ve başta Erdoğan'a söylüyorum." diye sözlerine başlayan Yılmaz, "Sizden korkan sizin gibi olsun. Hiçbir şey yapamazsınız siz. Hayatımda hiçbir zaman kimseye teslim olmamışım. Yenilik Partisi'ni kurmuşum ve hiç kimsenin uşaklığını yapmıyorum. Siz yanlış adamlarsınız ve gideceksiniz." dedi.

Partisinin genel merkezinde bıçaklı bir saldırgan tarafından yaralanan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, kaldırıldığı hastaneden bir video paylaştı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Yılmaz, 4 bıçak darbesi aldığını söyledi.

"5 PARALIK ADAMLARINIZI GÖNDERMEYİN"

Yılmaz, yaptığı paylaşıma "İtlerini göndererek bana mesaj vermek isteyenler şunu bilsin, ben sizden korkmuyorum, kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim! Korkudan kaçmayacağım, korkunun üzerine yürüyeceğim! Erkekseniz, siz karşıma çıkın, 5 paralık adamlarınızı göndermeyin!" notunu düştü.

Öztürk Yılmaz, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Yaptıranlara söylüyorum ve başta Erdoğan'a söylüyorum. Siz hiçbir şey yapamazsınız. Allah istemedikçe sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hiçbir şey yapamazsınız siz. Ben Musul'da yaşamışım dik gelmişim. Hayatımda hiçbir zaman kimseye teslim olmamışım. Yenilik Partisi'ni kurmuşum ve hiç kimsenin uşaklığını yapmıyorum. Siz yanlış adamlarsınız ve gideceksiniz. Erkekseniz kendiniz gelsenize. Niye 5 paralık adamlarınızı yolluyorsunuz.

"KORUMA VERMİYORLAR"

Ben İçişleri Bakanlığı'ndan daimi koruma istedim. Bana daimi koruma vermedi. Bana çağrı üzerine koruma verebileceğini söylediniz. Ben saldırganın nereden geleceğini nasıl bileceğim de çağrı üzerine koruma isteyeceğim. Koruma vermiyorlar. Devlet sizin babanızın malı değil. Siz hiç bir şeysiniz. Benim gözümde 5 para etmezsiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun. Bu bıçak yarası nedir? Sen demokrasiyi yaralamışsın, sen anayasayı yaralamışsın, sen ekonomiyi yaralamışsın, sen toplumu yaralamışsın. Benim bacağımı yaralamış ne olur?"

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı. Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.