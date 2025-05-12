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Papa 14'üncü Leo Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Papa 14'üncü Leo Türkiye'yi Ziyaret Edecek
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Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümü vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor. Selefi Papa Francis'in gerçekleştiremediği bu ziyareti gerçekleştirme hazırlıkları sürüyor.

Papa 14'üncü Leo'nun Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümü vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Selefi Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümü için İznik'i ziyaret etme isteğini yerine getiremediği hatırlatılan Papa Leo, kendisinin bu taahhüdü yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin soruya, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz" yanıtını verdi.

Birinci İznik Konsili, tüm Hristiyan mezhepleri tarafından bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. 325 yılında düzenlenen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı. - VATİKAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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