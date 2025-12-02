Papa 14'üncü Leo'dan Beyrut'ta 150 bin kişinin katılımıyla ayin

Papa 14'üncü Leo, Beyrut sahilinde 150 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ayinde Orta Doğu'da barış çağrısında bulundu.

Papa 14. Leo, Lübnan ziyaretinin son gününde 2020 yılında 200'den fazla kişinin ölümüne, 7 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanını ziyaret etti. Limanda dua eden Papa 14'üncü Leo, patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların aileleriyle bir araya geldi. Papa daha sonra Beyrut sahilinde 150 bin kişinin katılım gösterdiği ayini yönetti. Fransızca konuşan Papa, Lübnan ve Orta Doğu'da barış çağrısında bulundu. Papa, "Lübnan'ın güzelliğini yoksulluk ve acılar gölgeliyor. Patlamanın gerçekleştiği yerde dua etmek için limanı ziyaret ettim. Ülkenizin güzelliği, sizi etkileyen birçok sorun, kırılgan ve çoğu zaman istikrarsız siyasi ortam, üzerinize çöken ekonomik kriz, korkuları yeniden canlandıran şiddet ve çatışmalar tarafından gölgede bırakılıyor. Lübnan, ayağa kalk! Adalet ve kardeşliğin yurdu ol! Acılarınızı ve umutlarınızı yüreğimde taşırken, bu toprakların her zaman aydınlanması için dua ediyorum. Aynı şekilde Lübnan'ın umutla ayakta kalması için de dua ediyorum. Bu toprakların eski ihtişamına kavuşması için hepimizin çabalarını birleştirmemiz gerekiyor. Barış ve adaletin galip geleceği, herkesin birbirini kardeş olarak tanıyacağı birleşik bir Lübnan hayalini uyandıralım" ifadelerini kullandı. Papa, "Orta Doğu'da intikam ve şiddet zihniyetini reddetmek, siyasi, toplumsal ve dini ayrışmaları aşmak, uzlaşma ve barış adına yeni sayfalar açmak için yeni yaklaşımlara ihtiyaç var. Savaşın dehşeti içinde karşılıklı düşmanlık ve yıkımın yolu, herkesin gözü önünde acınası sonuçlar doğuracak şekilde çok uzun süre katedildi. Rotamızı değiştirmemiz gerekiyor. Kalplerimizi barış için eğitmeliyiz" diye konuştu.

Papa ayrıca, geçtiğimiz hafta ordunun yönetime el koyduğu Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'daki karışıklıkların çözümü ve Hong Kong'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 156 kişi için dua etti ve Lübnan halkına son barış mesajını iletti. Papa, "Özellikle sevgili Lübnan için dua ediyorum. Uluslararası toplumdan bir kez daha diyalog ve uzlaşı süreçlerini teşvik etmek için elinden geleni yapmasını rica ediyorum. Burada ve savaş ve şiddetin vurduğu tüm ülkelerde siyasi ve toplumsal otoriteyi elinde bulunduranlara yürekten bir çağrıda bulunuyorum. Barış çağrısı yapan halklarınızın çığlığına kulak verin" ifadelerini kullandı.

"Silahlı mücadelenin hiçbir fayda sağlamadığını kabul etmeliyiz"

Ayinin ardından sahilden ayrılan Papa 14'üncü Leo, Vatikan'a dönmek üzere havalimanına geçti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve kendisine veda etmek için havaalanında toplanan diğer yetkililere kısa bir konuşma yapan Papa 14'üncü Leo, Beyrut Limanı'ndaki izlenimlerine değindi. Papa, "Beyrut Limanı'na yaptığım kısa ziyarette, patlamanın bölgeyi harap ettiği, çok sayıda can kaybına neden olduğu olaydan derinden etkilendim" dedi. Papa olarak ilk yurt dışı turunun ana teması olan barış konusuna da bir kez daha değinen Papa, "Barış özlemimi yürekten bir çağrıyla dile getiriyorum: Saldırılar ve düşmanlıklar son bulsun. Silahlı mücadelenin hiçbir fayda sağlamadığını kabul etmeliyiz. Silahlar ölümcüldür, müzakere, arabuluculuk ve diyalog ise yapıcıdır. Gelin hep birlikte barışı sadece bir hedef olarak değil, bir yol olarak seçelim" ifadelerini kullandı.

Lübnan, Orta Doğu'da en fazla Hristiyan'ın yaşadığı ülke.